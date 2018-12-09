Боксер Ломаченко завоевал второй чемпионский титул

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над пуэрториканцем Хосе Педрасой в поединке за титулы суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира WBO в легком весе.

Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». В 11-м раунде 30-летний украинец дважды отправил своего соперника в нокдаун — 119:107, 117:109, 117:109, пишет «Газета.ру».

За бой с пуэрториканцем Ломаченко заработал $2 млн, из которых половина суммы — гарантированный гонорар, а остальное — отчисления от продаж телетрансляций и рекламы.

Для Ломаченко эта победа стала 12-й на профессиональном ринге при одном поражении. В мае текущего года он победил венесуэльца Хорхе Линареса, также завоевав пояс по версии WBA. Для Педраса это второе поражение в 27 боях.

Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Об этом в интервью «Известиям» рассказал отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов.