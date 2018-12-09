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В Сети появился трейлер хоррора «ГориЯрко» от режиссера «Стражей галактики»

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Фото: Sony Pictures Entertainment
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Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала в интернете трейлер хоррора «ГориЯрко», спродюсированный режиссером «Стражей галактики» Джеймсом Ганном. Видеозапись появилась на официальной YouТube-странице компании.

По сюжету супружеская пара, которая мечтает завести ребенка, обнаруживает младенца на месте крушения на Землю небесного тела. Мальчик растет тихим и замкнутым, однако внутри него кроется что-то зловещее.

Премьера фильма состоится 23 мая 2019 года. В нем приняли участие Элизабет Бэнкс, известная по картинам «Три дня на побег» и «Голодные игры», а также Дэвид Денман, ранее игравший в лентах «Крупная рыба» и «Дублеры».

Режиссер первых двух частей «Стражей галактики» Джеймс Ганн был уволен из Disney в июле 2018 года после скандала с твитами о педофилии и СПИДе, которые он писал около 10 лет назад. Компания тогда отложила работу над третьей часть картины и начала искать замену Ганну. Съемочный процесс должен был начаться в начале 2019-го, а премьера ожидалась весной 2020 года.

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