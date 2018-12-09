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Пушков прокомментировал слова Чубайса о благодарности бизнесу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса по поводу того, что россияне должны быть благодарны бизнесменам за развитие страны.

Пушков написал в Twitter 8 декабря, что такое заявление может обострить отношения между бизнесом и обществом и что руководителю «Роснано» не стоило поднимать этот вопрос.

Как сообщает «РИА Новости», ранее Чубайс заявил, что российские граждане должны быть благодарны бизнесменам за то, что они «отстроили» Россию: восстановили «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, вернули людям зарплаты, а также наполнили бюджет. Глава «Роснано» добавил, что всё это сделали те, кого общество называет олигархами.

17 января молодой человек с бейджем «студент» во время экспертной лекции Гайдаровского форума бросил в лицо Анатолию Чубайсу листовки с призывами отменить либеральные реформы и приватизацию 1990-х годов XX века в России. Он обвинил политика во лжи и попытался пробраться к нему. Охранникам форума удалось вовремя его остановить. Дебошира схватили и увели.

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