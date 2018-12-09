The National Interest назвал самое смертоносное российское оружие

Американское издание The National Interest назвало самое смертоносное российское оружие, с которым не захочет связываться НАТО.

Автор статьи отметил особую опасность танков Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетных комплексов «Искандер» и ЗРК С-400. По его мнению, эти виды вооружения дают преимущество вооруженным силам России.

Издание приводит РСЗО «Смерч» как пример самого смертоносного воздействия артиллерии России, а комплекс «Искандер», по информации журнала, обладают «страшной» боеголовкой, вес которой достигает 680 кг, и он лучше, чем раньше, может уклоняться от систем противоракетной обороны.

Комплекс С-400 «Триумф» автор статьи называет верхом развития ПВО России. ЗРК состоит из нескольких радаров, командных пунктов и пусковых установок, благодаря которым система может отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов на дальности 400 км.

В заключении статьи говорится, что при установке таких комплексов в Калининграде и Сирии они могут перекрыть воздушное пространство Польши и Германии, а также Кипра и Турции.

Ранее, 8 декабря, The National Interest рассказал о новом «супероружии» российского спецназа. По информации издания, спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, созданный по заказу ФСБ России, с впечатляющей огневой мощью калибра 12,7 мм.

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