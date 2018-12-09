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В Москве состоится фестиваль спектаклей на жестовом языке

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Фото: mos.ru
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В Москве пройдет фестиваль спектаклей на жестовом языке «Территория жеста». Об этом 9 декабря сообщает официальный сайт мэра столицы.

Фестиваль пройдет с 10 по 16 декабря. В его программе 13 спектаклей, в которых будут принимать участие как российские, так и зарубежные театральные коллективы, включая Театр глухих из Санкт-Петербурга, Московский театр мимики и жеста, театр «Музыка песка» из Казани и др. Уточняется, что все представления будут озвучены профессиональными дикторами-переводчиками и будут транслироваться в режиме онлайн.

«Те слышащие зрители, которые приходят к нам, потом резко меняют свое мнение о нашем театре и о глухих в целом. Это театр, который может показывать и драму, и комедию, и музыкальные постановки, и пантомиму, и хореографию», — рассказал директор Театра мимики и жеста Николай Чаушьян — один из создателей фестиваля.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по русскому жестовому языку, а также актерскому мастерству.

Ранее в мэрии Москвы рассказали, что около 2 тыс. человек примут участие в ежегодном благотворительном забеге Дедов Морозов, который состоится на ВДНХ 23 декабря.

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