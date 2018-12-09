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В Чувашии при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Чувашии при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД.

Уточняется, что микроавтобус врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате ДТП также пострадали пятеро пассажиров автобуса.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что на востоке Москвы в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи пострадали шесть человек. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась.

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