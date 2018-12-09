В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

Компания United Launch Alliance отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки США. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что запуск ракеты отменили из-за зафиксированных «непредвиденных обстоятельств» во время финального отсчета.

Запуск аппарата переносили уже несколько раз. Дата нового старта еще не определена.

5 декабря во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для Международной космической станции (МКС). Грузовой корабль прибыл на МКС спустя трое суток, доставив продовольствие и аппаратуру для научных экспериментов.