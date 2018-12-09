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На Украине вандалы повредили мемориал героям «небесной сотни»

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Фото: npu.gov.ua
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На Украине в Хмельницкой области вандалы повредили мемориал, установленный в честь героев «небесной сотни». Об этом 8 декабря говорится в Facebook местной полиции.

Об инциденте сообщил прохожий. По данному преступлению правоохранители открыли уголовное дело.

Орден Героев Небесной Сотни является государственной наградой Украны, которая была учреждена в 2014 году в честь лиц, погибших во время Евромайдана.

27 ноября сообщалось, что в Калининграде неизвестные осквернили могилу философа Канта. Отмечается, что место захоронения было облито краской.

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