На Украине вандалы повредили мемориал героям «небесной сотни»

На Украине в Хмельницкой области вандалы повредили мемориал, установленный в честь героев «небесной сотни». Об этом 8 декабря говорится в Facebook местной полиции.

Об инциденте сообщил прохожий. По данному преступлению правоохранители открыли уголовное дело.

Орден Героев Небесной Сотни является государственной наградой Украны, которая была учреждена в 2014 году в честь лиц, погибших во время Евромайдана.

27 ноября сообщалось, что в Калининграде неизвестные осквернили могилу философа Канта. Отмечается, что место захоронения было облито краской.