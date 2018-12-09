На Украине рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу

В Нацбанке Украины рассказали, что в течение следующих двух лет Киев должен будет выплатить около $12 млрд по внешнему государственному долгу. Об этом 9 декабря сообщил портал VOX Ukraine со ссылкой на интервью с главой ведомства Яковом Смолием.

По его словам, что Украина без программы Международного валютного фонда (МВФ) не имеет доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза и Всемирного банка. Тем самым он еще раз подтвердил, что предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано.

Смолий также надеется на то, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения очередного кредита состоится до конца 2018 года.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что страна рассчитывает получить новый кредит от МВФ до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета.