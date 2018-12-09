В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta

Видеоблоггер Сергей Энергетик на своем YouTube канале случайно рассекретил рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Об этом сообщила «Российская газета».

Фотографией с ним поделился один из подписчиков. Как стало известно, она была сделана на закрытой презентации для владельцев Lada Vesta и была посвящена новому салону модели Vesta FL.

При этом издание отмечает, что представленный рендер является предварительной версией салона. Финальный вариант интерьера наверняка будет отличаться.

6 декабря стало известно, что российский онлайн-аукцион подержанных машин Carprice.ru провел исследование и сравнил популярную на вторичном рынке модель Lada Vesta с одноклассниками, чтобы понять с чем может столкнуться потенциальный покупатель при выборе этого автомобиля.