Никита Щербак забросил шайбу в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:1. Одну из шайб в ворота противников забросил российский нападающий Никита Щербак.

22-летний хоккеист в этом матче дебютировал в «Лос-Анджелес Кингз». Он забил шайбу на девятой минуте матча. Как пишет «Спорт-Экспресс», всего он отыграл 13 минут 32 секунды, за которые нанес три броска по воротам соперника.

4 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал уверенную победу над «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Никита Кучеров отметился четырьмя очками.

30 ноября в матче НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» произошел курьезный инцидент. Хоккеист Джонни Бойчак нашел на площадке зуб чешского игрока Давида Крейчи, выбитый во время игры, и вернул его сопернику.