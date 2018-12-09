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Россиянка Косторная победила в финале юниорского Гран-при в Канаде

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Фото: Global Look Press
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Фигуристка из России Алена Косторная стала победительницей финала юниорского Гран-при в канадском Ванкувере.

По итогам двух программ 15-летняя спортсменка набрала 217,98 балла. Серебро и бронза также у россиян. Второе место завоевала россиянка Александра Трусова с результатом 215,20 балла, а третьей стала Алена Канышева (198,14).

Гран-при среди взрослых по итогам женских одиночных соревнований выиграла японка Рика Кихира. Ее результат в общем зачете составил 233,12 балла. Россиянки Алена Загитова и Елизавета Туктамышева взяли серебро и бронзу.  

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