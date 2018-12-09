Прямой эфир

В России впервые узаконят право человека на обезболивание

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих. Об этом на съезде «Единой России» заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Препаратные переговоры: военную медицину ждет реформа
Минобороны сможет создавать медцентры без лицензии и регистрировать лекарства для Вооруженных сил

Законопроект уже одобрен правительством и внесен в Государственную думу. Как пишет «Федеральное агентство новостей», в нем прописано право каждого российского гражданина на сильнодействующие обезболивающие и другие лекарственные препараты.

Получать паллиативную помощь люди смогут в стационаре, на дому и в амбулатории. Только в 2018 году на развитие правительство выделило 4,5 млрд рублей на обеспечение обезболивающими препаратами.

6 декабря в ходе традиционного интервью журналистам российских телеканалов премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек и его необходимо ликвидировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса
Путин призвал поднять здравоохранение в Москве до мирового уровня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017