В России впервые узаконят право человека на обезболивание

Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих. Об этом на съезде «Единой России» заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Законопроект уже одобрен правительством и внесен в Государственную думу. Как пишет «Федеральное агентство новостей», в нем прописано право каждого российского гражданина на сильнодействующие обезболивающие и другие лекарственные препараты.

Получать паллиативную помощь люди смогут в стационаре, на дому и в амбулатории. Только в 2018 году на развитие правительство выделило 4,5 млрд рублей на обеспечение обезболивающими препаратами.

6 декабря в ходе традиционного интервью журналистам российских телеканалов премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек и его необходимо ликвидировать.