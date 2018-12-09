Британец купил на блошином рынке 4000-летнюю чашу

Житель Великобритании Карл Мартин приобрел на блошином рынке чашу с рисунком антилопы, чтобы использовать ее в качестве стакана для зубных щеток. Спустя несколько лет он узнал, что сосуд был сделан 4 тыс. лет назад.

Как пишет портал Live Science, Мартин купил чашу вместе с горшком у местного продавца за $5. Несколько лет спустя мужчина устроился на работу в аукционный дом, где его внимание привлекли древние лоты, похожие на его подставку для зубной щетки.

Эксперты подтвердили, что чаша была создана 4 тыс. лет назад на территории современного Афганистана.

«Это потрясающе. Как чаша оказалась на распродаже автомобилей в Южном Дербишире, я никогда не узнаю», — поделился удивленный владелец древнего сосуда.

Ранее сообщалось, что блогер обнаружил следы затонувшего древнего города недалеко от Лос-Анджелеса в США. Длина поселения составляет 1,6 км, а ширина — чуть меньше 1 км. Следы построек находятся на глубине около 30 м.