Прямой эфир

Подозреваемого в убийстве мальчика задержали в Оренбургской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика, который пропал в Оренбургской области в ноябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

«Удалось обнаружить тело погибшего ребенка, установить картину произошедшего, а также задержать лицо, совершившее особо тяжкое преступление», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации следователей, 19 ноября жительница Сакмарского района написала заявление об исчезновении своего сына. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры и местные жители.

В ходе следственных мероприятий был задержан местный житель, который признался в убийстве мальчика и указал на место преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

7 декабря стало известно, что почти двое суток волонтеры и спасатели разыскивали девятилетнего мальчика, который пропал в поселке имени Тельмана Смидовичского района ЕАО. Он самостоятельно вернулся домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Консьерж в Египте попытался продать ребенка жильцов
Суд ограничил свободу лечившим ребенка молитвами родителям

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017