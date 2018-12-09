Подозреваемого в убийстве мальчика задержали в Оренбургской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика, который пропал в Оренбургской области в ноябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

«Удалось обнаружить тело погибшего ребенка, установить картину произошедшего, а также задержать лицо, совершившее особо тяжкое преступление», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации следователей, 19 ноября жительница Сакмарского района написала заявление об исчезновении своего сына. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры и местные жители.

В ходе следственных мероприятий был задержан местный житель, который признался в убийстве мальчика и указал на место преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

7 декабря стало известно, что почти двое суток волонтеры и спасатели разыскивали девятилетнего мальчика, который пропал в поселке имени Тельмана Смидовичского района ЕАО. Он самостоятельно вернулся домой.