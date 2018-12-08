Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

Новым генеральным секретарем немецкого Христианско-демократического союза стал глава молодежного крыла партии под названием Junge Union 33-летний Пауль Цимиак.

Съезд консерваторов, на котором выбрали нового генсека, прошел в Гамбурге. Кандидатуру Цимиака поддержали 62% делегатов, пишет «Федеральное агентство новостей».

7 декабря немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем партии ХДС. Голосование состоялось на съезде политической организации в пятницу в Гамбурге.

Также 7 декабря сообщалось, что уходящей с поста председателя Меркель на прощание подарили дирижерскую палочку. На съезде в Гамбурге канцлер ФРГ поблагодарила однопартийцев за «честь и радость» возглавлять партию в течение почти 19 лет.