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Польские активисты попытались сорвать концерт ансамбля Александрова

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Двое активистов попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в польском городе Быдгощ. Они выскочили на сцену и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами.

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошел в пятницу, 7 декабря. Активисты забрались на сцену во время исполнения песни «Священная война». Они начали скандировать «Руки прочь от Украины», раскрыли баннеры и попытались вытащить польский и украинский флаги.

Мужчин увела охрана, однако, судя по кадрам с концерта, задерживать нарушителей не стали. После окончания концерта они развернули баннеры у выхода из зала.

5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что любые нападения на активистов за их проукраинскую позицию будут восприниматься Киевом как атака на украинское государство.

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