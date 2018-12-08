В ФАС рассказали об ухищрениях продавцов в преддверии Нового года

Продавцы в преддверии Нового года могут идти на различные ухищрения, для того чтобы заманить к себе клиента, даже посредствам обмана, рассказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве Армен Ханян.

Он призвал граждан быть внимательными и не вестись, в частности, на яркую, многообещающую рекламу, которая призывает купить товар по сниженной цене в определенные даты.

«Это могут быть и обещания о скидке, а на выходе потребитель узнает, что должен приобрести товары на определенную сумму и только потом он сможет получить заветное снижение цены. Также продавец заявляет о последнем дне скидок, а на самом деле товары будут распродаваться еще некоторое время», — цитирует Ханяна «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, нередко некоторые продавцы выдают себя за другого, для того чтобы нарастить прибыль. О всех подобных случаях обмана ФАС призывает покупателей сообщать в антимонопольные органы, добавил руководитель столичного управления надзорного органа.

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