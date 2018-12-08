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В ФАС рассказали об ухищрениях продавцов в преддверии Нового года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Продавцы в преддверии Нового года могут идти на различные ухищрения, для того чтобы заманить к себе клиента, даже посредствам обмана, рассказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве Армен Ханян.

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Он призвал граждан быть внимательными и не вестись, в частности, на яркую, многообещающую рекламу, которая призывает купить товар по сниженной цене в определенные даты.

«Это могут быть и обещания о скидке, а на выходе потребитель узнает, что должен приобрести товары на определенную сумму и только потом он сможет получить заветное снижение цены. Также продавец заявляет о последнем дне скидок, а на самом деле товары будут распродаваться еще некоторое время», — цитирует Ханяна «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, нередко некоторые продавцы выдают себя за другого, для того чтобы нарастить прибыль. О всех подобных случаях обмана ФАС призывает покупателей сообщать в антимонопольные органы, добавил руководитель столичного управления надзорного органа.

7 декабря «Роскачество» рассказало, что при выборе новогоднего дерева необходимо обращать внимание на то, чтобы оно было выращено на специальной плантации, так как это наносит меньший урон природе. При этом покупать его специалисты рекомендуют в лесничествах, магазинах и на специальных базарах.

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