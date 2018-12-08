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Собянин озвучил планы ремонта конноспортивного комплекса «Битца»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Евгений Самарин
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Власти Москвы планируют восстановить конно-спортивный комплекс «Битца» за счет городского бюджета. О строительстве жилья или торгового центра на его территории речи не идет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, многие инвесторы предлагали проекты застройки. Они были разными — «торговый центр, жилье, много жилья, мало жилья — но смысл один и тот же», цитирует его агентство городских новостей «Москва».

В 2017 году переговоры с инвесторами завершены, городские власти решили сами восстанавливать спорткомплекс, отметил Собянин.

На текущий ремонт в прошлом году выделено около 1 млрд рублей.

«Но чем дальше мы занимаемся, тем больше видим, что этого недостаточно. Нужен комплексный подход: восстановить все здания, которые здесь есть. Часть из них, скорее всего, придется даже снести, построить новые», — отметил мэр.

В начале ноября завершилось благоустройство парка в пойме реке Битцы. на территории в 14,7 га для горожан сделали прогулочные дорожки, разбили клумбы и привели в порядок газоны, обустроили места для отдыха и спорта, оборудовали детские площадки, площадку для выгула собак, а также проложили маршруты для велосипедистов и пешеходов. Кроме того, в парке оборудовали спуски к воде, амфитеатр для проведения концертов и футбольное поле.

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