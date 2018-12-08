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Путин созвонился с девочкой, которой помог исполнить заветную мечту

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин созвонился с неизлечимо больной девочкой Вероникой из Волгоградской области, которой помог побывать на «Мосфильме» и увидеть мир кино изнутри.

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Глава государства связался с ней пока она находится с визитом в Москве и поинтересовался ее здоровьем и впечатлениями от столицы. Президент также поздравил свою собеседницу с наступающим Новым годом и передал привет членам ее семьи.

«Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава государства принял участие в проекте «Мечтай со мной», который помогает исполнять желания тяжелобольных детей. Путин ознакомился с ним на форуме добровольцев России, который посетил 5 декабря.

Любой участник мероприятия мог выбрать конверт, чтобы исполнить желание ребенка. Волонтеры предложили сделать тоже самое президенту. В ответ российский лидер собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их реализовать. В одном из конвертов было пожелание восьмилетней Вероники из Волгоградской области.

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