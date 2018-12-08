Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провела конференцию по проблеме ожирения

Конференция «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений» состоялась 8 декабря на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

Мероприятие с участием ведущих специалистов по бариатрической хирургии прошло в режиме телемоста между Санкт-Петербургом и Геленджиком. Научно-практическая конференция была организована при поддержке компании Olympus и стала заключительным мероприятием этого года в рамках реализации нового образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В нем отмечается, что бариатрическая хирургия, или, иначе, оперативное лечение ожирения, становится всё более распространенной практикой в России. В частности, это направление активно развивается в многопрофильном медицинском центре СОГАЗ в Геленджике.

«Теперь и у жителей Краснодарского края, а не только центральных районов страны, Москвы и Петербурга, есть возможность получить не только высококачественное лечение ожирения, но и эффективный механизм управления своим пищевым поведением», — отметил президент Общества бариатрических хирургов России, заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России» (Санкт-Петербург) Александр Неймарк.

В свою очередь заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра СОГАЗ (Санкт-Петербург) Андрей Проценко подчеркнул, что основная задача бариатрических операций — это не только достижение быстрого результата по снижению веса, а возможность исключить метаболические нарушения, проблемы с суставами, а также риски развития сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний у пациентов.

«Мы выявляем причину возникновения избыточной массы тела, назначаем коррекцию веса без использования инвазивных методик (то есть за счет изменения принципов питания и увеличения физической нагрузки), обязательно подключаем к работе эндокринолога и психолога», — рассказал Проценко.

По словам заведующей отделением диетологии санатория «Белые ночи» Елены Григорьевой, врач-диетолог может оказать реальную помощь пациентам, которым необходимо скорректировать свой вес. В том числе и тем, кто страдает диабетом 2-го типа.

«До проведения бариатрических операций по медицинским показаниям и после инвазивного вмешательства мы предлагаем нашим пациентам эффективные методики снижения веса на разных площадках Группы клиник «СОГАЗ Медицина», — отметила она.

В свою очередь, старший научный сотрудник НИЛ диабетологии и НИЛ хирургической коррекции метаболических нарушений в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России» Екатерина Кравчук подчеркнула, что самым эффективным методом лечения ожирения является изменение образа жизни.

«То есть комплексное решение проблемы с лишним весом: коррекция питания, ведение активного образа жизни, выполнение рекомендаций эндокринологов и диетологов, психологов и хирургов», — рассказала специалист.

Сейчас эксперты, входящие в Общество бариатрических хирургов России, активно работают над рекомендациями по лечению ряда заболеваний, вызванных ожирением. В том числе обсуждают инициативу введения на государственном уровне специальных квот по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, которые позволят на безвозмездной основе в специализированных клиниках России оказывать бариатрическую помощь тяжелобольным пациентам, страдающим ожирением и диабетом 2-го типа.