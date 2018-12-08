Прямой эфир

Сурков представит Россию на очередной встрече «нормандской четверки»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во встрече нормандского формата на уровне помощников лидеров стран от России примет участие помощник главы государства Владислав Сурков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что договоренность о новой встрече «четверки» достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите в Буэнос-Айресе, сообщает «Интерфакс». Дату он не назвал.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов обсуждать инцидент в Керченском проливе в рамках «нормандской четверки».

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы. После этого Киев объявил о введении до 26 декабря военного положения в ряде регионов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ушаков допустил проведение встречи «нормандской четверки» в Париже
Депутат Верховной рады назвал нормандский формат неэффективным

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017