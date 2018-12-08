Сурков представит Россию на очередной встрече «нормандской четверки»

Во встрече нормандского формата на уровне помощников лидеров стран от России примет участие помощник главы государства Владислав Сурков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что договоренность о новой встрече «четверки» достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите в Буэнос-Айресе, сообщает «Интерфакс». Дату он не назвал.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов обсуждать инцидент в Керченском проливе в рамках «нормандской четверки».

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы. После этого Киев объявил о введении до 26 декабря военного положения в ряде регионов Украины.