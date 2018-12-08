Виталий Кличко выразил надежду на антироссийский настрой преемницы Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко написал для немецкого таблоида Bild статью, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Мэр украинской столицы надеется, что новый лидер немецкой правящей партии сохранит и при необходимости ужесточит антироссийские санкции.

«Это особенно важно во времена, когда некоторые в Европе критикуют санкции против России», — заявил политик.

Кличко также отметил, что Крамп-Карренбауэр уже четко высказала свою позицию по инциденту в Керченском проливе, потребовав, чтобы российские корабли из Азовского моря не имели права захода в европейские и американские порты, передает RT.

Киевский мэр также рассчитывает, что будущий канцлер Германии займется скорейшей остановкой проекта «Северный поток – 2».

Между тем ранее в декабре сообщалось, что Крамп-Карренбауэр посчитала предложение по отказу от строительства «Северного потока – 2» слишком радикальным. Однако она допустила, что объемы поставок газа по трубопроводу будут снижены.