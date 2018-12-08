Топилин не согласился с утверждением о сложностях в поиске работы после 45 лет

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин не согласился с тем, что людям старше 45 лет в России сложно найти работу. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

Во время выступления на XVIII съезде партии «Единая Россия» основателя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что россиянам старше 45 трудно найти работу, хотя у них еще достаточно сил и времени для эффективного труда.

Топилин не согласился с этим утверждением и напомнил о существовании государственных программ. Он также добавил, что со следующего года на переобучение граждан предпенсионного возраста было выделено 5 млрд рублей.