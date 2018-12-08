В ФСБ отвергли попытки Киева представить задержанных моряков военнопленными

Украина пытается представить своих задержанных после провокации в Керченском проливе моряков как военнопленных, но они обвиняются в совершении уголовного преступления. Об этом сообщил в субботу, 8 декабря, начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

«В соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, (арестованные украинские моряки) не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее Шишов сообщил, что ко всем арестованным морякам допущены консулы посольства Украины.

25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» зашли в исторические территориальные воды России в Черном море. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников. Для остановки кораблей была применена сила для остановки. Все 24 находившиеся на борту украинские моряки были арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».