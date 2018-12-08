Около 300 человек задержали в Париже перед акциями протеста

Правоохранители задержали утром 8 декабря 278 человек из числа так называемых желтых жилетов, прибывших в Париж для проведения акции протеста. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы.

Из этого числа 32 человека помещены под стражу, передает ТАСС.

Вместе с тем по сведениям телеканала BFM, находящихся под стражей значительно больше — в основном это люди, подозреваемые в принадлежности к экстремистским крайне левым или крайне правым группировкам.

Отмечается, что все входящие в 14 созданных особых зон Парижа досматриваются. Запрещено проносить любые предметы, которые могут служить оружием.

Во Франции 8 декабря в четвертый раз проводится общенациональный день протеста «желтых жилетов» — граждан, недовольных ростом цен и увеличением налогов.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.