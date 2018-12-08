Волгоградец нашел почти 50 мин времен Сталинградской битвы

Житель поселка Западновка в Городищенском районе Волгоградской области обнаружил во время прогулки в окрестностях села 48 минометных боеприпасов, сохранившихся со Сталинградской битвы.

Как сообщили в Южном военном округе, речь идет о боеприпасах от миномета 82-го калибра. Военные отметили, что это самая крупная находка подобного рода за последнее время.

Прибывшие на место саперы приняли решение обезвредить снаряды на месте. С помощью накладного заряда боеприпасы уничтожили, передает издание v1.ru.

Всего же с начала года военные обезвредили свыше 3 т различных снарядов, оставшихся со времен Сталинградской битвы.

Ранее в декабре сообщалось, что дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Снаряд находился вблизи детского санатория «Бимлюк». Для обезвреживания мины были вызваны специалисты Черноморской военно-морской базы в Новороссийске.