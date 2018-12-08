Германия не поддержала идею о новых санкциях против России

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после инцидента в Керченском проливе. Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters.

По его словам, на данный момент «было бы неправильно говорить о новых санкциях, поскольку предпринимаются усилия по снижению градуса напряженности». Он также добавил, что в Берлине не видят консенсуса в Евросоюзе (ЕС) относительно новых санкционных мер, поэтому от немецкой стороны подобные предложения исходить не будут.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.