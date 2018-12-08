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Минздрав Украины призвал главврачей не брать деньги у олигархов

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала главных врачей медицинских учреждений страны не брать деньги на развитие и закупку аппаратуры у олигархов.

По ее словам, крупные предприниматели таким образом отмывают денежные средства. Супрун призвала главврачей обращаться с такими вопросами к государству, в том числе к областной, городской власти и сельским советам, у которых оседает больше 50% налогов. Чиновница заявила, что денег у государства много и обещала рассказать желающим сколько именно, пишет RT.

При этом чиновница призвала привлекать к благотворительности местный бизнес от малого до крупного, создавая для этих целей рабочую группу в учреждении. Цель данных проектов при этом у главврачей будет такая же — закупить медаппаратуру.

2 декабря Супрун написала на своей странице в Facebook, что должно находиться в личной аптечке каждого на случай войны или чрезвычайной ситуации. Кроме того, она отметила, что все граждане должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, и посоветовала каждому пройти такой курс.

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