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В раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра

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Фото: РИА Новости
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Законопроект, который предлагает обязательно установить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины, внесли в Верховную раду 7 декабря.

Инициаторами законопроекта выступили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а также несколько депутатов из его фракции. Как пишет RT со ссылкой на УНИАН, документ должен внести изменения в закон о выборах главы государства.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов на пост украинского президента, сформированный на основании опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

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