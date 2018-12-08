В раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра

Законопроект, который предлагает обязательно установить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины, внесли в Верховную раду 7 декабря.

Инициаторами законопроекта выступили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а также несколько депутатов из его фракции. Как пишет RT со ссылкой на УНИАН, документ должен внести изменения в закон о выборах главы государства.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов на пост украинского президента, сформированный на основании опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.