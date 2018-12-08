Тигр и Хаски сыграли в догонялки через стекло

Посетители зоопарка в Китае стали зрителями игры пса породы хаски с тигром, который находился в вольере.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, видно, как животные, которых разделяет стекло, носятся друг за другом из одного угла в другой.

Как пишет Daily Mail, хозяйка хаски призналась, что собака первая заинтересовалась тигром: она подбежала к вольеру и начала лаять. Тигр принял пса за потенциальную добычу и начал гоняться за ней.

6 декабря стало известно, что очередную группу переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре разведения этого вида, выпустят на волю не ранее чем через два года. На сегодняшний день в дикой природе российского Кавказа обитают пять особей.