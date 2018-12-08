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Трамп назвал бывшего госсекретаря США Тиллерсона «чертовски ленивым»

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Фото: TASS/Chris Kleponis
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Президент США Дональд Трамп назвал бывшего госсекретаря страны Рекса Тиллерсона «чертовски ленивым» и «тупым как камень» после того, как Тиллерсон назвал главу государства в интервью телеканалу CBS недисциплинированным.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома написал, что Тиллерсон не обладал необходимыми качествами для своей должности, кроме того, он был глуп и ленив. Также Трамп отметил, что гордится нынешним госсекретарем Майком Помпео, который отлично работает, пишет РБК.

13 марта Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место занял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Причиной принятия решения об отставке Тиллерсона могла стать его позиция по КНДР, которая противоречила позиции Трампа.

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