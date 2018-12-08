Трамп назвал бывшего госсекретаря США Тиллерсона «чертовски ленивым»

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего госсекретаря страны Рекса Тиллерсона «чертовски ленивым» и «тупым как камень» после того, как Тиллерсон назвал главу государства в интервью телеканалу CBS недисциплинированным.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома написал, что Тиллерсон не обладал необходимыми качествами для своей должности, кроме того, он был глуп и ленив. Также Трамп отметил, что гордится нынешним госсекретарем Майком Помпео, который отлично работает, пишет РБК.

13 марта Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место занял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Причиной принятия решения об отставке Тиллерсона могла стать его позиция по КНДР, которая противоречила позиции Трампа.