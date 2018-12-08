Бывший президент Колумбии Бетанкур скончался на 96-м году жизни

Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в столице страны Боготе на 96-м году жизни. Об этом сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.

Экс-президент поступил в медицинское учреждение 6 декабря из-за осложнений, вызванных болезнью почек. Бетанкур занимал пост президента с 1982 года по 1986 год.

Он положил начало мирным переговорам с Революционными вооруженными силами Колумбии и рядом других повстанческих движений. Кроме того, в 1984 году даже были подписаны первые договоренности о прекращении огня.

В 1986 году Бетанкур отказался проводить чемпионат мира по футболу, сославшись на отсутствие финансирования, пишет «РИА Новости».