Пушков ответил на заявления Госдепа о фальсификации химатаки в Алеппо

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обвинения Госдепартамента США в адрес России и Сирии о «фальсификациях» применения химического оружия в сирийском Алеппо в ноябре 2018 года.

По мнению Пушкова, формулировка американского ведомства о наличии «точных данных» неуместна.

«Точные данные» были у США насчет ОМУ в Ираке, лжехиматаки в Восточной Гуте, «агрессии» России против Грузии в 2008-м, когда Саакашвили уничтожал Цхинвал», — написал Пушков в Twitter. Сенатор добавил, что цена этим «данным» известна.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

После инцидента Госдепартамент США обвинил в ноябрьской провокации сирийские власти, заявив, что располагают «достоверной информацией» об использовании проправительственными силами слезоточивого газа против гражданских лиц.