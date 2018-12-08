СМИ назвали кандидата Трампа на место главы Комитета начальников штаба ВС

Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру текущего руководителя сухопутных войск США Марка Милли на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил страны. Об этом сообщила газета The Washington Post.

При этом министр обороны Джеймс Мэттис делал ставку на руководителя штаба ВВС Дэвида Гольдфрейна, что с Милли у него хорошие отношения и они сотрудничали по вопросу стратегии в Афганистане. Решение Трампа не согласиться с кандидатом главы Пентагона оказалось нетипичным.

Предложенного президентом кандидата еще должен утвердить сенат. Срок его полномочий составляет два года, однако в мирное время его могут переизбрать еще два раза. Глава комитета начальников штабов не командует войсками, он является главным военным советником президента.

6 ноября во время выступления в университете Дьюка нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что к 2025 году Россия не будет представлять для США такую же угрозу, как Китай.