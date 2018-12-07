Правительство Швейцарии предложило план борьбы с дороговизной

Правительство Швейцарии в рамках борьбы с дороговизной жизни в стране предложило отменить пошлины на импорт промышленных товаров.

Федеральный совет считает, что такая мера пойдет на пользу обычным гражданам, которые приобретают облагаемые повышенными тарифами автомобили, велосипеды, бытовые приборы, химию и другую продукцию, а также швейцарским компаниям, которым закупают за рубежом материалы, пишет ТАСС.

Местные СМИ подсчитали, что данная реформа обойдется федеральному бюджету в ₣500 млн (примерно столько же в долларах. — Ред.). При этом население сможет сэкономить на покупке импортных товаров ₣350 млн, а компании до ₣490 млн на отмене пошлин и еще ₣100 млн на административных расходах. Кроме того, власти ожидают, что импорт вырастет на 0,5%.

Консультации правительства с политическими партиями и экономическими кругами по данной инициативе продлятся до 21 марта следующего года. В случае ее одобрения парламентом, новые меры вступят в силу с 1 января 2022 года.

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), посвященного проблеме бедности, почти 46% населения Земли, или 3,4 млрд человек, живут менее чем на $5,5 в день.

Общественники называют Швейцарию «островом дороговизны» на карте Европы. Уровень жизни в этой стране 1,3 раза выше, чем в Германии и Франции. При этом не менее 6,9% швейцарцев отнесены к категории «постоянно подверженных риску бедности».