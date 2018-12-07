Ликвидированный в Дагестане боевик входил в состав банды сторонников ИГ

Боевик, которого ликвидировали в Дагестане, входил в состав банды сторонников террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) и был причастен к убийству полицейских. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Преступник был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в окрестностях дагестанского села Эндирей. Предположительно, он причастен к убийству полицейских в Кизилюртовском районе республики, пишет «РИА Новости».

В ходе операции никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан не пострадал. Так называемая эндиреевская бандгруппа, причастная к взрыву могилы шейха Саида Афанди Чиркейского, в которую входил злоумышленник, в октябре 2018 года была ликвидирована.

Саид Афанди Чиркейский был одним из крупных духовных лидеров Дагестана. Шейх погиб в августе 2012 года в своем доме в родном селе в результате самоподрыва террористки-смертницы, которая пришла в его домовладение в качестве паломницы. Тогда помимо богослова погибли еще 6 человек.

29 ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что напавших на сотрудников ФСБ и МВД трех боевиков уничтожили в Кабардино-Балкарии.