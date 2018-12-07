Администрация Трампа понизила ранг постпреда США при ООН

Администрация президента США Дональда Трампа понизила статус постоянного представителя страны при ООН, исключив должность из состава кабинета министров, сообщает пишет Associated Press.

В пятницу, 7 декабря, глава Белого дома заявил, что выдвинет официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт на пост постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций.

В настоящее время эту должность занимает Никки Хейли, которая в октябре объявила о намерении уйти в отставку. Она сложит свои полномочия в конце 2018 года.

Ранее постоянный представитель США при ООН в ранге министра входил в кабинет, который возглавляет глава государства. В свою очередь, министры назначаются президентом с одобрения сената.