Этнопарк в Иркутской области вошел в российский топ-10

Министерство культуры России составило топ-10 лучших объектов этнотуризма страны. Этнопарк «Золотая Орда», расположенный в Эхирит-Булагатском районе Приангарья, занимает седьмую строчку в рейтинге.

Посетители этой территории могут познакомиться с этнокультурной самобытностью коренного населения, бережно хранимой бурятским народом на протяжении веков. Здесь можно попробовать национальную кухню, поучаствовать в национальных обрядах, играх и забавах, спортивных состязаниях, исторических квестах и реконструкции битв, гастрономических, танцевальных и прикладных мастер-классах. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. Самым лучшим, по версии Минкульта, является казачья станица «Атамань» в Краснодарском крае. В тройку лидеров также попали парк-музей «Этномир» в Калужской области и Финно-угорский этнопарк в Коми.