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Трамп выдвинул кандидатуру Уильяма Барра на пост главы Минюста США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул кандидатуру республиканца Уильяма Барра на должность министра юстиции.

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Глава Белого дома назвал его «потрясающим человеком» и «одним из самых уважаемых юристов в стране». Он также выразил уверенность в том, что сенат быстро утвердит кандидатуру Барра на этот пост, пишет Associated Press.

Бывший министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября. На сегодняшний день его обязанности временно исполняет руководитель канцелярии ведомства Мэтью Уитакер.

На фоне этой новости сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование, поскольку действующий президент не раз критиковал минюст за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось практически сразу после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

Уильям Барр впервые начал работать в Минюсте в 1989 году, после победы Джорджа Буша – старшего на президентских выборах, в штабе которого он работал. В ноябре 1991-го его утвердили на должность главы ведомства. Пост генпрокурора Барр покинул в 1993 году, после чего много лет работал на руководящих позициях в корпорациях.

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