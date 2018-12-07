Трамп выдвинул кандидатуру Уильяма Барра на пост главы Минюста США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул кандидатуру республиканца Уильяма Барра на должность министра юстиции.

Глава Белого дома назвал его «потрясающим человеком» и «одним из самых уважаемых юристов в стране». Он также выразил уверенность в том, что сенат быстро утвердит кандидатуру Барра на этот пост, пишет Associated Press.

Бывший министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября. На сегодняшний день его обязанности временно исполняет руководитель канцелярии ведомства Мэтью Уитакер.

На фоне этой новости сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование, поскольку действующий президент не раз критиковал минюст за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось практически сразу после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

Уильям Барр впервые начал работать в Минюсте в 1989 году, после победы Джорджа Буша – старшего на президентских выборах, в штабе которого он работал. В ноябре 1991-го его утвердили на должность главы ведомства. Пост генпрокурора Барр покинул в 1993 году, после чего много лет работал на руководящих позициях в корпорациях.