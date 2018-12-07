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Замглавы Псковской области принял участие в правовом диктанте

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В Псковской области состоялся очный этап 2-го Всероссийского юридического диктанта, где все желающие могли проверить свою правовую грамотность. Площадками для тестирования стали Псковский государственный университет и Псковский филиал Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщает Псковское агентство информации, в акции вместе во всеми приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и члены совета псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации.

В ноябре в 73 школах Краснодарского края около 25 тыс. учеников написали «Казачий диктант». Региональная акция прошла впервые. Участники ответили на 20 вопросов об истории, культуре и наследии Кубанского казачьего войска. По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, цель проведения диктанта — не в оценке, а в том, чтобы познакомить детей с казачьими традициями и ценностями.

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