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Устроивших вечеринку в бассейне детсада охранников уволили

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В Ямало-Ненецком автономном округе охранники детского сада «Олененок» в поселке Тазовский уволены после скандала. Родители обратились в прокуратуру с заявлением о том, что мужчины ночью пили алкоголь вместе с девушками и устроили пьяную оргию в бассейне дошкольного учреждения. Ведомство провело проверку. 

«Факт какого-либо действия в бассейне не подтвержден. На сегодняшний день работники охранного предприятия, допустившие нахождение в детсаду в нерабочее время, уже уволены», — рассказала ИА «Ура.ру» замначальника департамента образования Тазовского района Влада Ятокина.

После ночной вечеринки в бассейне детского сада решили установить камеры видеонаблюдения.

В Хабаровске вынесен приговор в отношении воспитательницы детского сада, которая была задержана при продаже наркотиков на территории учреждения. Исполнение приговора отсрочили из-за наличия у женщины несовершеннолетних детей. По данным следствия, во время проверочной закупки обвиняемая продала 1,22 г гашишного масла.

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