«УАЗ Патриот» с АКПП появится в 2019 году

Ульяновский автомобильный завод планирует в следующем году представить модель «Патриот» с автоматической коробкой передач. К дилерам внедорожник поступит позже, когда именно, пока не сообщается, передает Motor.ru.

По некоторым данным, на автомобиль установят шестиступенчатый «автомат» 6L50 французской компании Punch Powertrain с максимальным входным моментом 450 Нм. Под новую коробку будет переделана система охлаждения двигателя, где появится одноклапанный термостат. Он позволит жидкости циркулировать по малому кругу, через отопитель и трансмиссию. При этом АКПП будут оснащать только версии «Патриота» со 150-сильным двигателем ЗМЗ Про.

5 октября стало известно, что обновленная версия внедорожника «УАЗ Патриот» поступила в продажу. Ее цена начинается от 746,5 тыс. рублей.