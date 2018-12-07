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Возбуждено дело о создании дороги на территории музея в Севастополе

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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Прокуратура Гагаринского района провела проверку после заявления директора государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь». Он сообщил ведомству, что в западной и центральной частях переданного учреждению земельного участка появилась дорога.

Известно, что покрытие сделали из старого асфальта, глубина траншеи в отдельных частях достигает 1,3 м. Причиненный археологическому памятнику ущерб превышает 12 млн рублей.

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