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Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bilal Jawich
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Популярная колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год. К такому выводу пришла налоговая служба королевства после проведенного расследования. Об этом сообщает в пятницу, 7 декабря, газета El Pais.

По информации издания, прокуратура собирается представить иск против исполнительницы в ближайшее время. Испанские чиновники полагают, что Шакира не заплатила подоходный налог и налог на имущество.

Шакира с 2011 года живет в Барселоне с защитником одноименного испанского футбольного клуба Жераром Пике.

Согласно испанскому законодательству, как только человек проживает на территории этой страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом. Это означает, что он должен платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом. Причем, как отмечает издание, ставка в этом случае максимальна и может достигать 50%.

Следствие не исключает, что Шакира пыталась убедить власти, что живет на Багамских островах, чтобы избежать уплаты налогов.

40-летняя Шакира известна во всем мире как певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. В числе ее наград пять МTV Video Music Awards, две премии «Грэмми», семь Billboard Music Awards.

В июле 2017 году суд Барселоны признал аргентинского футболиста Лионеля Месси виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил к 21 месяцу лишения свободы. Месси избежал тюрьмы после уплаты штрафа в €250 тыс.

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