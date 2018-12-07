Бывшая жена Джигарханяна требует с артиста 3 млн рублей за оскорбления

Бывшая супруга Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд с требованием возместить ей 3 млн рублей морального ущерба за то, что артист называл ее воровкой на телевидении. Об этом сообщает пресс-служба Кунцевского суда Москвы.

Речь идет о двух выпусках передачи «Пусть говорят», вышедших в октябре 2017 года. Джигарханян сказал, что его бывшая жена «воровка чистой воды», обвинив ее в краже денег.

В иске Цымбалюк-Романовская просит признать, что слова артиста не соответствуют действительности и порочат «ее честь, достоинство и деловую репутацию». Помимо 3 млн рублей морального ущерба, она также требует от Джигарханяна опровергнуть эти сведения в ближайшем выпуске «Пусть говорят».

Иск был зарегистрирован в конце ноября, его рассмотрение назначено на 17 декабря, отмечает «РИА Новости».

Скандал вокруг отношений 83-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу. Вскоре он заявил, что супруга «причинила ему много боли» и он не может ее простить. После этого Цымбалюк уволилась из театра под руководством Джигарханяна, где занимала должность директора. Позже пара расторгла брак.

В ноябре 2018 года Цымбалюк признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Суд постановил взыскать с нее 200 тыс. рублей в пользу Джигарханяна. Также ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

По версии обвинения, Цымбалюк организовала установку в рабочем кабинете супруга скрытой камеры для видеонаблюдения. Прибор был вмонтирован в плинтус. Позже запись, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в телеэфире.