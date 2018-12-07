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Суд ограничил свободу лечившим ребенка молитвами родителям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд в Рязани приговорил к ограничению свободы семейную пару, которая, отказавшись от использования лекарств, лечила тяжелобольного ребенка молитвами, после чего он умер. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщается на сайте суда.

Супругов признали виновными по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Отцу ребенка ограничили свободу сроком на один год, матери — на девять месяцев.

Отмечается, что ребенок родился с врожденным заболеванием, врачи назначили ему пожизненную терапию. Первое время родители выполняли назначения медиков и ежедневно давали ребенку необходимые лекарства, но затем перестали, решив, что могут ему навредить.

Вместе с тем родители посчитали, что совершаемые ими ежедневные молитвы помогут ребенку выздороветь без применения медикаментов. Отказ от лечения привел к ухудшению состояния здоровья ребенка, после чего он умер.

Подсудимые полностью признали свою вину. Дело было рассмотрено в особом порядке.

В апреле сообщалось, что четырехмесячная девочка умерла в Иркутске, после того как ее мать отказалась лечить ее от ВИЧ. Женщина была также ВИЧ-инфицированной и не принимала мер к собственному лечению и лечению своей дочери. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. 

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