Прямой эфир

Доступ к интернету получили больше половины населения Земли

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доступ к интернету к концу 2018 года будет у 3,9 млрд человек, то есть у 51,2% населения Земли. Об этом сообщили в Международном союзе электросвязи.

Соответствующее исследование провели специалисты Организации Объединенных Наций (ООН) по информационным технологиям. По их данным, за 13 лет доля жителей с доступом в Сеть в странах Африки выросла с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году.

Помимо этого, число жителей развитых стран мира, имеющих доступ к интернету, выросло с 51,3 до 80,9%, а в развивающихся — с 7,7 до 45,3%, передает RNS. Уровень проникновения интернета в среднем составляет 71,3% в странах СНГ и 79,6% в государствах Европы.

27 ноября сообщалось, что скорость доступа в интернет по сети Wi-Fi оказалась медленнее, чем при использовании мобильного интернета, сразу в 33 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Кубы получили доступ к мобильному интернету
Следственный комитет России: «Не надо демонизировать интернет»
Старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров — о влиянии сети на подростков и истинных причинах детских суицидов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017