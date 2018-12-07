Доступ к интернету получили больше половины населения Земли

Доступ к интернету к концу 2018 года будет у 3,9 млрд человек, то есть у 51,2% населения Земли. Об этом сообщили в Международном союзе электросвязи.

Соответствующее исследование провели специалисты Организации Объединенных Наций (ООН) по информационным технологиям. По их данным, за 13 лет доля жителей с доступом в Сеть в странах Африки выросла с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году.

Помимо этого, число жителей развитых стран мира, имеющих доступ к интернету, выросло с 51,3 до 80,9%, а в развивающихся — с 7,7 до 45,3%, передает RNS. Уровень проникновения интернета в среднем составляет 71,3% в странах СНГ и 79,6% в государствах Европы.

27 ноября сообщалось, что скорость доступа в интернет по сети Wi-Fi оказалась медленнее, чем при использовании мобильного интернета, сразу в 33 странах.