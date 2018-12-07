Новый диализный центр открыли в Брянске

В Брянске открыли новый диализный центр, соответствующий всем европейским стандартам. Церемония открытия прошла в четверг, 6 декабря. В ней приняли участие заместитель губернатора Владимир Оборотов и директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Как рассказал Владимир Оборотов, новый центр в Брянске стал пятым диализным отделением в Брянской области. В нем есть 20 аппаратов искусственной почки, которые позволяют оказать услуги 100 пациентам. Также благодаря открытию центра появились 30 новых рабочих мест. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Заместитель губернатора также отметил, что на данный момент на территории региона работают 89 аппаратов искусственной почки. На постоянном диализном обслуживании при этом находятся 330 человек.

Лечение в диализном центре предоставляется по полису ОМС, что позволяет пациентам получить услуги бесплатно. В будущем планируют внедрить процедуру перитонеального диализа.