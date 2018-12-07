Школьники создадут мультфильм об истории Новгородской области

Мультфильм об истории Новгородской области планируют создать участники проекта «Кадры будущего для регионов».

На данный момент готова раскадровка. В ближайшее время школьникам будут предоставлены консультации профессиональных мультипликаторов и иллюстраторов. Об этом сообщает «Новгород.ру».

Помимо этого, школьники разработают карты-путеводители и макет навигатора с указанием точек проживания гостей в области.

«Кадры будущего для регионов» является одним из проектов Агентства стратегических инициатив. Сейчас в нем принимают участие семь регионов. Защищать подготовленный материал школьники будут в 2019 году.